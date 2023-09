Ukraine-Krieg: Russen beschießen Marktplatz – mindestens 16 Tote

Berlin In der Ostukraine wurde ein Marktplatz bombadiert. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen – darunter ein Kind. Was wir wissen.

Durch ein russisches Bombardement eines Marktes und umliegender Läden in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka sind nach ukrainischen Angaben am Mittwoch mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem habe es zahlreiche Verletzte gegeben, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinenetzwerken mit. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.

Innenminister Ihor Klymenko bezifferte die Zahl der Verletzten mit 28. Unter den Todesopfern war nach Angaben von Ministerpräsident Denys Schmyhal auch ein Kind. Der Beschuss traf laut Selenskyj einen „regulären Markt“ sowie mehrere Läden, darunter eine Apotheke.

Kostjantyniwka hat etwa 70.000 Einwohner und liegt nahe der Kriegsfront in der ostukrainischen Industrieregion Donezk. (lro/dpa/AFP)