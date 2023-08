Angekündigte Koranverbrennung in Schweden sorgt für Protest und Spannungen

Die Ankündigung einer Koran-Verbrennung durch einen Iraker in Schweden sorgt international für Spannungen. In der irakischen Hauptstadt Bagdad steckten wütende Demonstranten die schwedische Botschaft in Brand. Der Irak forderte die schwedische Botschafterin zum Verlassen des Landes auf. Ein Iraker trat in Stockholm auf den Koran, verbrannte ihn aber nicht.

