Verdächtiger in U-Haft Spionage für Russland? Deutscher in Koblenz festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr wegen des Vorwurfs der Tätigkeit für einen russischen Geheimdienst festnehmen lassen. Der Mann habe sich selbst an die russische Botschaft und das Generalkonsulat gewandt und bei einer Gelegenheit Informationen übermittelt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit. Er sitze in Untersuchungshaft. (fmg/afp)

Mehr in Kürze.