AfD: Maximilian Krah ist EU-Spitzenkandidat – Wie radikal ist er?

Ein sächsischer Europaabgeordnete wird die AfD in den Europawahlkampf 2024 führen. Der 46-jährige Maximilian Krah wurde am Samstag in Magdeburg mit 65,7 Prozent Zustimmung auf den ersten Platz gewählt.

Das ganze Gesicht von Maximilian Krah ist ein einziges, breites Grinsen. Er steht am Samstagnachmittag in der Halle der Magdeburger Messe. Gerade ist er auf einem Parteitag mit 65,7 Prozent zum Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl im Juni 2024 gewählt worden. Das ist mehr, als er erwarten durfte.

Was ist sein Plan? „Was müssen nach dem Parteitag mit dem Kandidatenteam in Klausur gehen, damit nicht wieder jeder gegen jeden tritt“, sagt er unserer Redaktion. „Das ist ja bei der AfD ein klassisches Problem – aber da sind wir schlauer geworden.“ Auch seinen persönlichen Wahlkampfslogan hat Krah schon: Die EU, sagt er, stehe für Klima, Gendern, Einwanderung und Krieg – und die AfD für Wohlstand, Familie, Volk und Frieden.

Maximilian Krah führt die AfD in den Europawahlkampf

Wer ist der Mann, der wie ein AfD-Katalog redet und mit seinem gut geschnittenen Anzug, dem blausilbernen Schlipps und dem dezenten Einstecktuch so aussieht, als komme er gerade aus einem Herrenausstatter? Maximilian Krah wurde 1977 in der Lausitz geboren. Sein Vater, ein Ingenieur, arbeitete nach dem Ende der DDR im sächsischen Innenministerium als Referent war Mitglied der CDU.

Auch Krah engagierte sich frühzeitig in der Jungen Union und trat noch als Teenager in die CDU ein. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaft, promovierte und gründete gemeinsam mit Kollegen eine Rechtsanwaltskanzlei in Dresden. Dort betreute er, der konservative Katholik, die steuergünstige Verwahrung des Vermögens der Pius-Bruderschaft, einer Priestervereinigung katholischer Traditionalisten. Nebenher gründete er eine Familie, inzwischen hat er acht Kinder von mehreren Frauen.

Partei Alternative für Deutschland (AfD) Gründung 6. Februar 2013 Ideologie Rechtspopulismus, Nationalkonservatismus, EU-Skepsis Vorsitzende Tino Chrupalla und Alice Weidel (Stand: April 2023) Fraktionsstärke 83 Abgeordnete im Bundestag (Stand: April 2023) Bekannte Mitglieder Jörg Meuthen (ehemals), Alexander Gauland, Björn Höcke

2016 kam der politische Wechsel, aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik, wie er damals sagte. Er trat aus der CDU aus und in die AfD ein – und verteidigte als Anwalt die Männer, die 2016 vor einer Kaufhalle im sächsischen Arnsdorf einen irakischen Flüchtling an einen Baum gefesselt hatten. Weil er den Begriff „Umvolkung“ nutzte und auch sonst gegen Migranten agitierte, gelangte sein Name in das AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes.

Maximilian Krah: Seit 2019 im Europaparlament – Streit mit rechten Kräften

Vor der Europawahl 2019 trat er dann für die EU-Wahlliste der AfD an und wurde auf den sicheren Platz 3 gewählt. In Brüssel und Straßburg fiel er schnell auf – auch deshalb, weil er sich gegen die Mehrheit der Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID) stellte, in der sich rechtspopulistische bis -extremistische Parteien zusammengeschlossen haben.

Er führt die AfD als Spitzenkandidat in den Europawahlkampf: Maximilian Krah. Foto: Jens Schlueter/Getty Images

Weil er im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2022 nicht Marine Le Pen von der Partnerpartei Rassemblement National, sondern ihren noch extremistischeren Konkurrenten Éric Zemmour unterstützte, suspendierte ihn die Fraktion für ein halbes Jahr. Zuletzt wurde er erneut freigestellt – wegen Vorwürfen, er habe die Vergabe eines PR-Auftrags der Fraktion manipuliert.

Krah sprach von einer „Schmutzkampagne“ gegen ihn. Auch sonst ließ er alles an sich abprallen, ob nun die Kritik an der von chinesischen Konzernen finanzierten Reise oder die Vorwürfe, er beschäftige einen Rechtsextremisten, der wegen Antisemitismus-Verdacht aus dem Rassemblement National ausgeschlossen worden war.

Krah ist Teil der neuen AfD – und hat Höckes Unterstützung

Mit seinen 46 Jahren und seinem gutbürgerlichen Auftreten gehörte der EU-Abgeordnete zu einer neuen, medial geschmeidigeren Generation der AfD. Er spricht gerne mit Journalisten, gibt sich charmant-verbindlich und bedient ansonsten flexibel immer das Publikum, das er jeweils vorfindet. Auch in den sozialen Netzwerken versucht er sich mit jugendaffinen Ansprachen. Mit einem Tiktok-Video ging er viral. Darin sagte er: „Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten – dann klappt’s auch mit der Freundin.“

Im parteiinternen Streit darüber, ob die AfD die Auflösung der EU oder einen Rückbau zur EWG präferieren soll, platziert sich Krah kommod in der Mitte. „Wir wollen die EU umwandeln“, sagt er. „Und diese Umwandlung wird sowohl disruptive als auch evolutionäre Elemente haben.“ Damit hat Krah es irgendwie allen recht gemacht. Gleichwohl bleibt er strategisch fest im inzwischen dominanten völkischen Lager verortet. Dass der thüringische Landeschef Björn Höcke am Samstag ausdrücklich die Spitzenkandidatur Krah billigte, sorgte am Ende wohl für das gute Ergebnis.

Krah über AfD: „Die spannendste Rechtspartei in ganz Europa“

In seiner Bewerbungsrede hatte Krah bereits vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Viele hätten behauptet, dass sich die AfD anpassen müsse, um erfolgreich zu sein, rief er. Aber das stimme nicht. „Wir sind mittlerweile die spannendste Rechtspartei in ganz Europa!“ Gleichzeitig attackierte er seine Gegner in der Partei. Es sei an der Zeit, „den Dreckwerfern endlich mal die Rote Karte“ zu zeigen, rief er unter donnerndem Applaus in die Messehalle.

Später, als die Glückwünsche entgegengenommen sind und er von unserer Redaktion gefragt wird, ob er fürchte, dass im Wahlkampf neue Verdachtsmomente gegen ihn auftauchen könnte, antwortet er ohne Zögern: „Nein, null.“ Das alles, sagt er, seien „völlig lächerliche Vorwürfe“. Dann wird sein Gesicht wieder ein einziges, breites Grinsen.