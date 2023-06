Nord Stream: Anschlag – Ermittler durchsuchen Wohnung in Deutschland

Ukraine dementiert Beteiligung an Nord-Stream-Sprengungen

Die Ukraine hat Berichte über eine mögliche Beteiligung an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September zurückgewiesen. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sagte, die Regierung in Kiew habe damit nichts zu tun.

