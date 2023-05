Kampfjets für Ukraine: Warum eine gute Vorbereitung so wichtig ist

Pistorius- Entscheidung über F-16-Lieferung an Ukraine letztlich bei USA

Laut Bundesverteidigungsminster Boris Pistorius (SPD) liegt die Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine letzen Endes bei den USA. "Am Ende hängt es, soweit ich weiß, ohnehin am Weißen Haus", sagte Pistorius in Berlin bei einem gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Kollegen Ben Wallace. Dieser äußerte sich ähnlich.

