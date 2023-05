Zahl der Hinrichtungen auf höchstem Stand seit 2017

Di., 16.05.2023, 12.23 Uhr

2022 hat es nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International weltweit so viele Hinrichtungen gegeben wie seit fünf Jahren nicht mehr. 2022 erfolgten demnach mindestens 883 Exekutionen in 20 Ländern - die meisten davon in China, dem Iran und Saudi-Arabien.

Video: Justiz, Kriminalität, Politik