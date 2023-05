Ein New Yorker Gericht hat den ehemaligen US-Präsidenten der USA Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York, wie ein dpa-Reporter aus dem Gerichtssaal berichtete. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

