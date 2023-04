Australien: Militär soll gegen China aufrüsten – mit Raketen

Tiefseeforscher haben vor der philippinischen Küste das Wrack der "Montevideo Maru" aufgespürt. Das japanische Schiff wurde 1942 von der US Navy versenkt - mit rund tausend australischen Kriegsgefangenen an Bord. Bis heute gilt der Untergang als schlimmste Schiffskatastrophe in der Geschichte Australiens.

Einen Tag vor dem sogenannten Anzac Day hat Australien eine wegweisende neue Verteidigungsstrategie veröffentlicht: Die Streitkräfte sollen neu aufgestellt werden, das Land ins „Raketenzeitalter“ eintreten. Der Termin für die Veröffentlichung ist nicht zufällig gewählt: Am Anzac Day gedenken die 26 Millionen Australier all den Soldaten, die je für das Land gedient haben und im Dienst unter Umständen sogar ihr Leben verloren haben.

Der Tag hat die australische Psyche geprägt wie kaum ein anderer: Der sogenannte „Anzac-Spirit“, der einst im Ersten Weltkrieg geboren wurde, wird bis heute von Jung und Alt zelebriert. Es geht dabei um „Mateship“, also den Zusammenhalt unter Kameraden, und darum, sich nie aufzugeben – etwas, das die Australier auch bei jedem Buschfeuer, bei jedem Wirbelsturm und bei jedem Hochwasser wieder eindrucksvoll zur Schau stellen.

Australien: Darum stellt sich das Militär neu auf

Insofern darf die Ansprache des australischen Premierministers Anthony Albanese am Montag durchaus als ein „Aufruf“ in diesem „Spirit“ angesehen werden: Man will trotz der Aufrüstung und militärischen Übermacht Chinas nicht klein beigeben, sondern sich für den Ernstfall wappnen. Die am Montag veröffentlichte „Defence Strategic Review“, die die Grundlage für die Neuaufstellung bildet, bezeichneten lokale Medien dann auch als eines der bedeutendsten Verteidigungsdokumente seit dem Zweiten Weltkrieg.

Australien stellt seine Streitkräfte neu auf, um im Falle eines „größeren Konflikts“ in der Region handeln und das eigene Land potenziell verteidigen zu können. Dieser „größere Konflikt“ wäre eindeutigerweise ein chinesischer Angriff auf Taiwan, ein Szenario, das angesichts der Rhetorik des chinesischen Staatschefs Xi Jinping innerhalb der kommenden Jahre eintreten könnte.

Australiens Geografie kein schützender Faktor mehr

Vor allem soll Australien mit den Neuerungen in das „Raketenzeitalter“ eintreten. Letzteres begründete die „Defence Strategic Review“ damit, dass das Land aufgrund der modernen Kriegsführung durch seine Geografie nicht mehr ebenso geschützt sei wie noch früher. „In der heutigen strategischen Ära können wir uns nicht auf die Geografie verlassen oder die Warnzeit“, hieß es in dem Gutachten.

Mehr Länder seien in der Lage, Kampfkraft über größere Reichweiten in allen fünf Bereichen zu projizieren: See, Land, Luft, Weltraum und Cyber. Die Armee soll deswegen für den Einsatz von Raketentechnologie umgerüstet werden. Angedacht sind Raketen mit einer deutlich höheren Reichweite als bisher.

Laut Albanese soll Australien dank der neuen Verteidigungsstrategie „selbstständiger“ werden. „Im Kern macht all dies Australien in den kommenden Jahren unabhängiger, besser vorbereitet und sicherer.“ Das heißt, man will weniger auf die Unterstützung der USA angewiesen sein, obwohl diese natürlich weiterhin der engste strategische Partner des Landes bleiben. Für die gesamte Neuaufstellung der australischen Streitkräfte sind 19 Milliarden Australische Dollar, umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro, veranschlagt, wobei gleichzeitig mehrere Milliarden bei existierenden Projekten eingespart werden sollen.

Chinesische Übermacht: Das ist über militärische Ausrüstung bekannt

Das Gutachten ging dabei auch ausdrücklich auf die Bedrohung ein, die China für die Region darstellt. „Chinas militärischer Aufbau ist inzwischen der größte und ehrgeizigste aller Länder seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, hieß es. Und weiter: „Dieser Aufbau erfolgt ohne Transparenz oder Beruhigung der strategischen Absicht Chinas gegenüber der indo-pazifischen Region.“

Bekannt ist, dass die chinesischen Streitkräfte mit Tarnkappenjägern, Hyperschallraketen und zwei Flugzeugträgern modernisiert worden sind, wobei ein dritter im Bau ist. China hat mindestens drei Inseln, die es im umstrittenen Südchinesischen Meer gebaut hat, vollständig militarisiert.

Satellitenaufnahmen zeigen zudem riesige Felder mit neuen ballistischen Raketen, die mit einem Atomsprengkopf ausgestattet werden könnten. Laut dem Bericht „China Military Power“ des Pentagons vom November 2022 ist Chinas Marine inzwischen die größte der Welt und verfügt über rund 340 Kriegsschiffe und U-Boote, von denen zwölf U-Boote mit Atomantrieb ausgestattet sind. Die Flotte soll in den nächsten zwei Jahren auf 400 Schiffe anwachsen.

Australien: Worauf soll sich die Aufrüstung fokussieren?

Auch bisher hat Australien nicht tatenlos zugesehen: Seitdem das Land 2021 das AUKUS-Sicherheitsabkommen mit Großbritannien und den USA geschlossen hat, folgte bereits ein Rüstungsdeal auf den anderen. So wird Australien erstmals in den illustren Kreis der Nationen aufgenommen, die Atom-U-Boote erhalten. Außerdem war bereits angekündigt worden, dass Canberra in Tomahawk-Raketen und Himars-Raketenwerfer investiert sowie bei der Entwicklung von Hyperschallraketen voranpreschen will.

Die Neudefinition der australischen Armee passt zu diesen Investitionen wie auch der Plan, den Schwerpunkt verstärkt auf den Norden des Landes sowie auf die Ozeane zu legen. Ein geplantes Projekt für Infanteriefahrzeuge soll dagegen beispielsweise deutlich reduziert werden.

China wird die neue australische Strategie vermutlich kritisch sehen: Bereits nach Veröffentlichung des U-Boot-Deals im Rahmen des AUKUS-Pakts hieß es vonseiten der Volksrepublik, dass dies ein Wettrüsten schüre und den Frieden und die Stabilität in der Region verletze.