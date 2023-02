Putins Rede: Präsident schimpft über Westen und „Neonazi-Regime“ 

Moskau. Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine "systematisch" fortsetzen. Für die Eskalation macht er aber den Westen verantwortlich.

Wladimir Putin hat viel zu sagen: Am Dienstagvormittag hält der russische Präsident im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor in Moskau eine mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation.

Kurz vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar geht der Kreml-Chef auf die sogenannte "Spezialoperation" ein. "Wir führen keinen Krieg mit dem Volk der Ukraine", stellt Putin in mehreren wörtlichen Ausführungen klar. Russland wünsche sich "von ganzem Herzen Frieden".

Nichtsdestotrotz erklärt Putin, die "militärische Spezialoperation", als die Moskau den Krieg bezeichnet, fortsetzen zu wollen. Russland werde in der Ukraine "sorgfältig und systematisch" vorgehen. "Schritt für Schritt, sorgfältig und konsequent, werden wir die vor uns liegenden Aufgaben lösen", sagt der 70-Jährige.

Einmal mehr behauptete Putin, in der Ukraine sei ein "Neonazi-Regime" an der Macht. Zum Beweis spricht er von "Wehrmachtssymbolen" auf ukrainischem Militärgerät.

Putin: Scharfe Kritik am Westen

In der Ansprache kritisiert er aber vor allem den Westen, genauer Länder, die den Krieg offenbar förderten, in dem sie Waffen an die Ukraine lieferten. "Sie haben den Krieg losgetreten", sagt Putin mit Blick auf westliche Staaten, und "auf die ganze Welt gespuckt". Er klagt koloniale Ambitionen des Westens an, spricht von dessen Vergangenheit – und blendet dabei die eigene Kolonialgeschichte aus.

"Es ist offensichtlich, dass der Westen versuchen wird, unsere Gesellschaft zu spalten", so Putin. Nach eigener Aussage sieht Putin die Gefahr einer globalen Opposition.

Weiter führt er aus, die britische Kirche diskutiere einen "genderneutralen Gott" und spottet, Gott helfe ihnen, "denn sie wissen nicht, was sie tun". Russland wolle sich nicht in private Angelegenheiten einmischen, sagt er. Aber: Die Ehe sei eine Sache "zwischen Mann und Frau". Das stehe "in den heiligen Texten".

Präsident Putin verspricht Wiederaufbau im Donbass

Im Laufe der Rede verspricht Putin den von Moskau annektierten Gebieten in der Ukraine einen Wiederaufbau und Arbeitsplätze. Es werde auch neue große Programme für die Entwicklung der vier "neuen Subjekte" geben. Betriebe würden wieder errichtet und neue Jobs geschaffen, sagt Putin unter dem Beifall Hunderter Zuhörer, die sich zu Ovationen von ihren Plätzen erhoben.

Bei einer Schweigeminute gedenken Putin und die Zuhörer der Kriegstoten. Im Anschluss kündigt der Kreml-Chef finanzielle Unterstützung für russische Veteranen und die Familien von getöteten Soldaten an. So soll die Regierung sich in Kooperation mit den einzelnen Regionen um die Einrichtung eines speziellen Staatsfonds kümmern.

Außerdem sollen alle, die im Krieg kämpften, alle sechs Monate 14 Tage Urlaub machen können, so Putin vor Vertretern aus Politik, Militär, Wirtschaft, Religion und Kultur in Moskau. (mit afp/dpa)

