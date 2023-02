Krieg in der Ukraine Wladimir Putin: Seine Rede an die Nation im Livestream sehen

Am Dienstag, 21. Februar hält niemand Geringeres als Wladimir Putin um 10.00 Uhr eine Rede zur Lage der Nation. Drei Tage vor dem Jahrestag des russischen Angriffkrieges soll der russische Präsident näher auf die "Spezialoperation" in der Ukraine eingehen und neue Details nennen.

"Die Militäroperation betrifft auf die eine oder andere Weise unser gesamtes Leben und auch das Leben auf dem Kontinent. Wir sollten also erwarten, dass der Präsident ihr besondere Aufmerksamkeit schenkt", so Kreml-Sprecher Dmitry Peskovlaut laut der russischen Nachrichtenagentur "Tass".

Putins Rede zur Nation: Offizielle Kriegserklärung an die Ukraine?

Im innenpolitischen Teil der Rede soll es um Details zur Wirtschafts- und Sozialpolitik gehen. Zuletzt hatten steigende Preise und wachsende Perspektivlosigkeit bei der russischen Bevölkerung für Unmut gesorgt.

Für die Ansprache kommt die "Förderale Versammlung", also die Staatsduma und der Förderationsrat, in Moskau zusammen. Das Ereignis findet in der Nähe des Kremls, im Veranstaltungszentrum "Gostiny Dwor" statt. Zeitgleich wird US-Präsident Joe Biden in Polen sprechen.

An diesem Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat. Putins jüngster Auftritt war seine bislang 18. Rede zur Lage der Nation. Die vorherige ist bereits knapp zwei Jahre her und fand im April 2021 statt. Im vergangenen Jahr gab es keine; der Kremlchef hatte dies mit einer sehr hohen "Dynamik der Ereignisse" erklärt.

