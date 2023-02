USA: Neue verstörende Details über Chinas Spionage-Ballon

US-Präsident Joe Biden hat den Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über dem Meer verteidigt. Er wies damit zugleich vor allem von Republikanern erhobene Vorwürfe zurück, dass der Abschuss zu spät erfolgt sei. Das Weiße Haus gab derweil bekannt, dass es Geheimdienstinformationen von dem Ballon gewinnen konnte und die Trümmerteile nicht an Peking zurückgeben will.

Der mutmaßliche chinesische Spionage-Ballon, der über den USA gesichtet und abgeschossen wurde, soll Teil eines weltweiten Überwachungsprogramms Chinas sein. Das erfuhr die "Washington Post" aus US-Geheimdienstkreisen. Demnach werden die Ballons vom chinesischen Militär von der Provinz Hainan an Chinas Südküste aus gesteuert.

Das chinesische Militär soll so Informationen über militärische Einrichtungen in mehreren Ländern gesammelt haben, darunter Japan, Indien, Vietnam, Taiwan und die Philippinen. Insgesamt seien die Ballons bereits über fünf Kontinenten entdeckt worden, so die anonyme Quelle aus den US-Geheimdiensten. Die USA wollen ihre Informationen jetzt mit betroffenen Drittstaaten teilen. Das Außenministerium hat am Montag dazu etwa 150 Personen aus 40 Botschaften unterrichtet.

China bestreitet Vorwürfe weiterhin

Das jüngste Auftauchen eines mutmaßlich zu Spionagezwecken genutzten chinesischen Überwachungsballons über US-Territorium hat die ohnehin frostigen Beziehungen beider Länder noch weiter abgekühlt. Das US-Militär hatte den chinesischen Ballon vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Washington wirft China vor, das Land habe mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Die Regierung in Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei.

"Die Chinesen haben eine unglaublich alte Technologie mit modernen Kommunikations- und Beobachtungsmöglichkeiten kombiniert, um Informationen über die Streitkräfte anderer Länder zu sammeln", zitierte die "Washington Post" einen nicht namentlich genannten US-Regierungsvertreter.

Das US-Außenministerium hat der Zeitung zufolge an jede US-Botschaft detaillierte Informationen über die Überwachungsballons geschickt, die mit Verbündeten und Partnern geteilt werden können. "Unsere Verbündeten und Partner sind sehr daran interessiert", so der Regierungsvertreter. (lro/dpa)