30.01.2023, Niedersachsen, Hannover: Reihenhäuser und ein Hochhaus mit Wohnungen im Stadtteil Hannover-Linden. Jahrelang sind die Immobilienpreise in Deutschland viel stärker gestiegen als die Mieten, auch weil die Niedrigzinsen Kapitalanleger anzogen. Nun hat sich der Trend umgekehrt. So ziehen die Mieten in großen und mittleren Städten deutlich stärker an als die Kaufpreise, auch weil mit der starken Zuwanderung Mietwohnungen erst recht gefragt sind. Foto: Marco Rauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++