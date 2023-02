Spionage-Ballon über USA abgeschossen – Bergung der Trümmer läuft

Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Ein Abschuss wurde verworfen, weil dadurch Menschen am Boden gefährdet werden könnten.

Ein Kampfflugzeug hat in den USA den mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon, der seit mehreren Tagen über dem Land unterwegs war, offenbar über dem Atlantik abgeschossen. Das bestätigte das US-Verteidigungsministerium. Aktuell soll eine Militäroperation laufen, um die Trümmer, die ins Meer gestürzt sind, zu bergen.

"Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge (...) auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht", teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit.

Abschuss von mutmaßlichem Spionage-Ballon: Biden gratuliert dem Militär

Der US-Präsident gratulierte dem Militär zu dem "erfolgreich" verlaufenen Abschuss. Er habe das Pentagon bereits am Mittwoch angewiesen, den Ballon so schnell wie möglich abzuschießen, sobald die Mission ohne unangemessenes Risiko für Menschenleben erfüllt werden könnte.

Nach sorgfältiger Analyse sei man zu dem Schluss gekommen, dass ein Abschuss des Ballons über Land aufgrund seiner Größe, der Höhe, in der er flog, und seiner Last zu gefährlich sei. Man habe deshalb entschieden, ihn sicher über US-Hoheitsgewässern abzuschießen. Die Maßnahme sei in Zusammenarbeit mit Kanada durchgeführt worden.

Spionage-Ballon abgeschossen: Videos zeigen Absturz

In den sozialen Netzwerken kursieren inzwischen Videos, die den Abschuss und den darauffolgenden Absturz des Ballons zeigen sollen. Zu sehen ist eine kleine Explosion und ein weißes Objekt, das vom Himmel fällt.

Vor dem Abschuss hatten US-Behörden die Schließung von drei Flughäfen im Osten der Vereinigten Staaten, wo der Spionage-Ballon zuletzt unterwegs war, veranlasst. Als Grund wurde genannt, dass man "das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme" unterstütze. Inzwischen konnte der Flugverkehr laut US-Behörden wieder aufgenommen werden.

Mutmaßlicher Spionage-Ballon seit Tagen über den USA unterwegs

Der Überflug des Spionage-Ballons war am Donnerstag bekannt geworden. US-Außenminister Blinken sagte daraufhin eine geplante China-Reise ab. Ein Vertreter des Pentagons erklärte, dass das Ziel des Ballons offensichtlich Spionage sei und dass er zurzeit über sensiblen Stützpunkten fliege.

Der Ballon wurde zuerst über dem Bundesstaat Montana gesichtet und flog danach weiter in Richtung Osten, wo er nun offenbar über dem Atlantik abgeschossen wurde. China beteuert, dass es sich um einen "zivilen" Ballon handelt, der ausschließlich für meteorologische Zwecke verwendet werde und versehentlich in den US-Luftraum geraten sei.

