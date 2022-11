USA: Nach den Midterms – Trump verspicht "große Ankündigung"

Washington. Donald Trump will eine "große Ankündigung" machen. Worum es geht, sagt er aber nicht. Die Gerüchteküche in Washington läuft heiß.

Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA erreichen die Wahl-Organisatoren immer mehr Anfragen zur Sicherheit des Wahlprozesses. Vor allem Trump-Anhänger sind überzeugt davon, dass Betrug Tür und Tor geöffnet ist. Einige von ihnen wollen den Wahlprozess gezielt torpedieren.

Für kommenden Dienstag hat der Donald Trump eine "sehr große Ankündigung" verkündet. Damit deutet der Ex-Präsident kurz vor den Kongresswahlen in den USA erneut eine Präsidentschaftskandidatur an.

Bereits zu den Abschlusskundgebungen der Zwischenwahlen gab es die Vermutung, dass Trump bei diesen seine erneute Kandidatur verkünden würde. Dazu kam es bei seinem Auftritt in Dayton im Bundesstaat Ohio jedoch nicht.

Trump verbreitet Spekulationen

Stattdessen sprach der Ex-Präsident am vergangenen Donnerstag bereits davon, dass es "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" sei, dass er wieder antreten wird. Diese Andeutung sorgt nun zusätzlich zu der für den 15. November versprochene "sehr große Ankündigung" für Spekulationen in den USA.

Warum er eine Woche wartet um seine Neuigkeiten zu verkünden begründet Trump damit, dass er nicht vom morgigen Tag ablenken wolle.

Die Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen vor zwei Jahren gegen Biden hat Trump nie akzeptiert. Seine hartnäckige Falschbehauptung, er sei durch massive Manipulationen um eine zweite Amtszeit gebracht worden, haben auch viele die republikanischen Kandidaten in den Zwischenwahlen übernommen.

Biden sieht Demokratie in Gefahr

Um dem entgegen zu wirken, hat Biden in seinen Wahlkampfauftritten die Verteidigung der Demokratie zu einem zentralen Thema gemacht. "Wir spüren tief in unserem Inneren, dass unsere Demokratie in Gefahr ist."

Die anstehenden Wahlen seien der Moment, um die US-Demokratie zu "verteidigen", betonte der Präsident dementsprechend in seiner Schlusskundgebung am Montagabend in Bowie im Bundesstaat Maryland.

Die Umfragen sehen voraus, dass die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen werden, in dem alle 435 Mandate neu besetzt werden. Im Senat werden 35 der 100 Sitze neu vergeben. Viele Senatsrennen unter anderem in den Bundesstaaten Arizona, Pennsylvania, Nevada und Georgia sind äußerst eng. Die Demokraten haben lediglich eine hauchdünne Mehrheit im Senat.

Ein Mehrheitsverlust der Demokraten in beiden Kammern würde Biden das Regieren für den Rest seiner Amtszeit erheblich erschweren, da die Republikaner seine Reformagenda komplett blockieren könnten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.