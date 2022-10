Scholz: Alle drei Atomkraftwerke sollen bis April laufen

Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung.

Damit beendet der Bundeskanzler ein monatelanges Tauziehen zwischen den beiden kleineren Koalitionspartnern, Grüne und FDP. Die Grünen hatten sich zuletzt auf ihrem Bundesparteitag nur für eine Laufzeitverlängerung der beiden süddeutschen Kernkraftwerke, Isar 2 und Neckarwestheim 2, ausgesprochen. Die Liberalen traten hingegen für die Verlängerung auch des dritten Meilers Emsland ein. Dieses sollte eigentlich am 1. Januar 2023 vom Netz gehen.

Nur werden alle drei Kraftwerke bis zum 15. April nächsten Jahres in Reserve gehalten werden können. Bei Bedarf sollen die drei Kraftwerke einmalig wieder hochgefahren werden und so bei einer eventuellen Energieknappheit im Winter aushelfen.

