Bürgergeld sorgt für neuen Ärger – "Bankrotterklärung des Staates"

Der Arbeits- und Fachkräftemangel belastet die Wirtschaft schwer. Deutschlands Arbeitgeber befürchten nun, dass das Bürgergeld die Situation weiter verschärfen könnte. Sie lehnen deshalb die Pläne der Bundesregierung zur Umwandlung von Hartz IV ab.

Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), kritisierte den Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als "Bankrotterklärung des Staates". Die Lage habe sich durch die aktuellen Krisen geändert, sagte er am Dienstag in Berlin.

Bürgergeld: Neuen Pläne sorgen für Aufregung

Bei einer Umsetzung der Pläne würden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern in das Transfer- in das Arbeitslosensystem geschlagen, so Kampeter. "Das ist das Gegenteil, was erforderlich ist." Man brauche die Menschen in Beschäftigung. Heils Vorschlag bezeichnete er als Rückfall in die 80er und 90er Jahre. Lesen Sie auch: Hartz IV: Empfänger wollen nicht jeden Job annehmen müssen

Die Pläne seien eine Abkehr vom Prinzip "fördern und fordern", sagte Kampeter. Es ginge dann vielmehr um "Alimentierung und Ruhigstellung". In einer achtseitigen Stellungnahme schrieb der BDA außerdem, dass für eine von der Allgemeinheit finanzierte Unterstützung eine Gegenleistung erwartet werden könne.

Hartz IV wird Bürgergeld: Was sich ändern soll

Die Einführung des Bürgergelds zählt zu den wichtigsten sozialpolitischen Vorhaben der Ampel-Koalition. Bei der Reform geht es vor allem um folgende Änderungen:

weniger strenge Auflagen für die Leistungsbeziehenden

in den ersten beiden Jahren sollen die tatsächlichen Wohnkosten anerkannt werden

außerdem werden Vermögen bis 60.000 Euro in den ersten zwei Jahren nicht angetastet

innerhalb einer sechsmonatigen "Vertrauenszeit" sind keine Sanktionen bei sogenannten Pflichtverletzungen geplant

(dpa/epd/fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.