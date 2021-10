Hartz 4: Kommt ein Heizkosten-Zuschuss? Nachzahlungen drohen

Die Energiepreise in Deutschland und Europa steigen derzeit kräftig an. Vor allem Erdgas ist richtig teuer geworden. Knapp jeder zweite Haushalt in der Bundesrepublik heizt mit dem Energieträger – und darf sich auf durchschnittlich fast 13 Prozent teurere Gasrechnungen einstellen. Verbraucherzentralen warnen bereits vor "Energiepreisen des Grauens".

Die steigendenden Energiepreise stellen vor allem Menschen mit wenig Geld vor große Herausforderungen. Besonders Empfangende von Hartz IV könnten angesichts möglicherweise hoher Nachzahlungen nach dem Winter Probleme bekommen.

Denn die Jobcenter übernehmen zwar angemessene Heizkosten, müssen aber nicht zwingend auch für Nebenkostennachforderungen aufkommen. Die Behörden können im Falle hoher Nachforderungen davon ausgehen, dass der Energieverbrauch nicht mehr angemessen ist.

Hartz IV: Grünen-Politiker fordert Zuschüsse bei Heizkosten

Auch vor diesem Hintergrund warb der Grünen-Politiker und ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin in der "Bild"-Zeitung am Wochenende für eine Entlastung. "Ich halte das für richtig und zielgenau", sagte Trittin.

Der Grünen-Politiker denkt dabei nicht an Bargeld, sondern schlug vor, die Grundsicherung und das staatliche Wohngeld anzuheben. Alternativ könne auch ein höherer Steuerfreibetrag Menschen mit geringem Einkommen entlasten, so Trittin.

Heizkosten steigen: Bundesregierung will nichts mehr unternehmen

Die noch geschäftsführende Bundesregierung will sich des Problems unterdessen nicht mehr annehmen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag, in den vergangenen Jahren sei eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden, um die Energiekosten zu reduzieren.

Dazu gehören etwa Verbesserungen beim Wohngeld, eine Senkung der EEG-Umlage zum kommenden Jahr und eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Weitere Maßnahmen seien von der geschäftsführenden Bundesregierung nicht geplant. Weiterlesen: Heizkosten senken - Mit diesen Tipps sparen Sie Tausende Euro

Unklar ist, inwieweit sich eine neue Bundesregierung mit den steigenden Energiekosten befassen will, vor allem im Bezug auf Hartz-IV-Empfangende. SPD, Grüne und FDP planen, die Grundsicherung mit einem Bürgergeld zu ersetzen, das "die Würde des Einzelnen achten" soll, so das Sondierungspapier.

Ob damit aber steigende Regelsätze oder etwa ein Zuschuss bei den Heizkosten verknüpft sind, wird erst in den Koalitionsverhandlungen geklärt.

Hartz IV: Grüne uneinig über die Grundsicherung

Innerhalb der Grünen herrscht hier offenkundig Uneinigkeit: Während Co-Chef Robert Habeck unlängst in der ARD befürchtete, eine zusätzliche Übernahme von Heizkosten führe nur dazu, dass die Menschen bei offenem Fenster heizten, fordert die Grüne Jugend eine Abkehr vom System Hartz IV.

Nach "Wir geben euch kein Kindergeld, weil das eh nur für Kippen drauf geht" gibts jetzt ganz neu "Wir erstatten euch nicht die kompletten Heizkosten, weil ihr sonst die Straße heizt" - Damn, was für ein Menschenbild! #HartzIV #Habeck #Heizkosten #Ampel pic.twitter.com/ucVSPa6gVq — Sanktionsfrei (@sanktionsfrei) October 18, 2021

Statt "peinlicher 3-Euro-Erhöhungen" müssten die Regelsätze in der bisherigen Grundsicherung in einem ersten Schritt deutlich steigen und grundsätzlich neu berechnet werden, "damit sie endlich menschenwürdig sind", verlangte Bundessprecherin Sarah-Lee Heinrich vergangenen Donnerstag.

Hartz-IV-Erhöhung: An der Grenze des Existenzminimus

Wer von Hartz IV lebt, erhält ab dem kommenden Jahr drei Euro mehr im Monat, womit der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene ab 2022 auf 449 Euro pro Monat steigt. Die Erhöhung der Bezüge um umgerechnet 0,76 Prozent hat die Rechtswissenschaftlerin Anne Lenze scharf kritisiert.

Die Professorin von der Hochschule Darmstadt hat die neuen Regelsätze für den Paritätischen Gesamtverband bewertet, mit eindeutigem Ergebnis: Die niedrige Anpassung der Regelbedarfe zum 1. Januar 2022 in Verbindung mit der anziehenden Inflation läute eine "neue Stufe der Unterschreitung des menschwürdigen Existenzminimums ein", schreibt Lenze in dem Gutachten.

Sie verweist dabei unter anderem auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der 2014 die Regelsätze zwar als "derzeit noch" verfassungsgemäß anerkannt hatte. Diese bewegten sich aber laut der Richterinnen und Richter an der Grenze dessen, "was zur Sicherung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist". Lesen Sie auch: Inflation - Diese Produkte sind im Supermarkt teurer geworden

In anderen Worten: Weil die ohnehin niedrigen Regelsätze nur geringfügig erhöht werden, können sie nicht mit Preissteigerungen mithalten und damit nicht mehr das verfassungsrechtlich zugesicherte Existenzminimum garantieren - so die Juristin.

Hartz IV: Warten auf den Koalitionsvertrag

"Die geplante Erhöhung um nur drei Euro liegt deutlich unterhalb der Preisentwicklung", sagt auch Anja Poel, Vorstandsmitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund, unserer Redaktion. In der Berechnung werde nicht berücksichtigt, dass das Preisniveau in der zweiten Jahreshälfte 2020 wegen der abgesenkten Mehrwertsteuer außergewöhnlich niedrig gewesen sei.

So bleibt bis auf Weiteres abzuwarten, was die Koalitionsverhandlungen für Hartz-IV-Empfangende ergeben, ob das Bürgergeld etwa auf das spürbar teurer gewordene Leben in Deutschland Rücksicht nimmt. SPD, Grüne und FDP wollen bis Ende November fertig verhandelt haben, in der Nikolauswoche könnte dann Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden. Bis dahin heißt es hoffen, dass der kommende Winter nicht so kalt wird, wie der vergangene.