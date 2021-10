Hartz IV wird Bürgergeld: Das will die Ampel-Koalition ändern

Ein Kunde geht in Erfurt durch die Tür des Jobcenters.

Grundsicherung Aus Hartz IV wird Bürgergeld: Das will die „Ampel“ ändern

SPD, Grüne und FDP haben sich in den Sondierungsgesprächen auf eine gemeinsame Grundlage geeinigt und am Freitag ein Sondierungspapier mit den wichtigsten Punkten vorgestellt. Die drei Parteien wollen nun die Zustimmung der Gremien zu den Koalitionsverhandlungen einholen.

Das zwölfseitige Dokument sieht einige Reformen vor, auch in der Sozialpolitik. So soll beispielsweise der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden, familienpolitische Leistungen in der Kindergrundsicherung gebündelt werden und Bafög-Zahlungen unabhängiger von den elterlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen werden.

Bürgergeld soll "digital und unkompliziert zugänglich sein"

Auch für die Grundsicherung sieht eine mögliche Ampel-Koalition Reformen vor: Das bisherige Arbeitslosengeld II, Hartz IV, soll durch ein sogenanntes Bürgergeld ersetzt werden. Das klingt zunächst einmal nach lange geforderten der Abschaffung von Hartz IV – doch in Bezug auf die konkrete Umsetzung des Bürgergeldes bleibt das Sondierungspapier vage.

„Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein“, heißt es hier. Außerdem solle das Bürgergeld „Hilfen zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen“. Wie genau die neue Sozialleistung allerdings aussehen und an welche Bedingungen sie geknüpft sein soll, wird nicht konkret formuliert.

Grundsicherung: "Mitwirkungspflicht" bleibt weiterhin bestehen

Das Bürgergeld wird wohl aber kein bedinungsloses oder bedarfsgerechtes Grundeinkommen, sondern eher eine Anpassung der bisherigen Grundsicherung. So könnten die Miteinbeziehung der Wohnkosten und die Bedürftigkeitsprüfung beispielsweise weiterhin zumindest in Teilen bestehen bleiben. Von der möglichen Ampel-Koalition heißt es: „Während der Corona-Krise galten großzügige Regelungen zu Schonvermögen und zur Überprüfung der Wohnungsgröße. Wir prüfen, welche dieser Regeln wir fortsetzen wollen.“

Das könnte auch für die bisher geltenden, umstrittenen Sanktionen gelten. Die Parteien schreiben im Sondierungspapier, an der „Mitwirkungspflicht“ solle weiterhin festgehalten werden, allerdings wolle man prüfen, inwieweit hier „entbürokratisiert“ werden könne.

Bürgergeld soll bessere Zuverdienstmöglichkeiten bringen

Keine Informationen enthalten die Sondierungsbeschlüsse allerdings dazu, ob die Regelsätze des Bürgergeldes im Vergleich zu Hartz IV angehoben werden sollen. Man wolle allerdings, so heißt es, die „Zuverdienstmöglichkeiten“ verbessern, „mit dem Ziel, Anreize für Erwerbstätigkeit zu erhöhen“. Bisher lohnt es sich für Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen häufig nicht, mehr zu arbeiten, da ihnen dabei unterm Strich meist nicht viel mehr Geld bleibt.

SPD, Grüne und FDP wollen in einer möglichem Ampel-Koalition, „dass alle auch konkrete Chancen auf Teilhabe und berufliche Perspektiven haben und Lebensleistung anerkannt wird.“ Wie genau sich das in Bezug auf das Bürgergeld ausgestalten wird, wird wohl erst nach den Koalitionsverhandlungen klar werden. (csr)

