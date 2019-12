Der Amtsgarten in Königslutter wird sich weiterentwickeln

Scheinbar ruhig war es 2019 geworden, nachdem klar war, dass der Lebensmitteldiscounter Aldi nicht an der Stadtmauer in Königslutter bauen darf. Die intensiv, zum Teil erbittert geführten Diskussionen verstummten. Vor genau einem Jahr hatte der Verwaltungsausschuss die Entscheidung gegen die Umsiedlung und damit den Wunsch des Unternehmens getroffen, sich an dem gewollten Standort zu vergrößern.

Da waren bereits vier Jahre an Planungs- und Beratungsphase ins Land gegangen. Für Aldi bedeutete das zunächst den Verbleib am Standort Rottorfer Straße. Dort wurde der Mietvertrag zwar verlängert, das Bestreben, sich zu vergrößern bleibt aber. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist das allerdings nicht möglich – es würde gegen das bestehende Einzelhandelskonzept der Stadt Königslutter verstoßen.

In dem 2011 beschlossenen Papier ist genau festgelegt, wo sich welcher Einzelhandel konzentrieren soll. Als „Hauptzentrum Innenstadt“ gelten dabei Markt, Marktstraße, Westernstraße, Lutterstraße sowie Neue Straße. Als „Ergänzungsbereich Innenstadt“ gilt der Bereich am Amtsgarten mit dem E-Center.

Auch für das E-Center bestehen große Umbau- und Erweiterungspläne. Unter anderem sind eine Modernisierung sowie großzügige Erweiterung des Café-Bereichs geplant. Außerdem die Auslagerung des Schuhgeschäfts, das in das leer stehende, ehemalige Dänische Bettenlager auf dem Gelände ziehen soll. Insgesamt ein mehrere Millionen Euro schweres Vorhaben, das zunächst zurückgestellt worden war, nachdem es im März dieses Jahres einen Betreiberwechsel gegeben hatte.

Weiterhin in dem Areal vorgesehen ist die Ansiedlung des Textil-Discounters Kik. In diesem Fall wäre es eine Wieder-Ansiedlung in Königslutter, denn das Unternehmen hatte vor einigen Jahren seine Filiale in Marktplatznähe geschlossen. Doch auch diese Pläne sind problematisch, denn auch sie verstoßen eigentlich gegen das bestehende Einzelhandelskonzept.

In der sogenannten „Königslutteraner Liste“ ist genau aufgeführt, welches Sortiment wo angeboten werden darf. Bekleidung und Schuhe zum Beispiel gelten als zentrenrelevant, dürften nach den Vorgaben also nur im „Hauptzentrum Innenstadt“ angeboten werden.

Doch eine Weiterentwicklung des Geländes zwischen Rottorfer Straße und Amtsgarten soll nicht konterkariert werden. Quasi zeitgleich zur Entscheidung des Verwaltungsausschusses gegen die Umsiedlungspläne Aldis, beschloss der Rat Königslutter die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts. Dies wurde verwaltungsseitig in diesem Jahr vorbereitet. Bürgermeister Alexander Hoppe bestätigte, dass jetzt der Auftrag an ein Planungsbüro vergeben wurde. „Die werden nächstes Jahr die Arbeit aufnehmen“, kündigte er an.

Die Erstellung der Unterlagen mit der Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung sei in enger Absprache mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig geschehen. Auch der hatte sein regionales Einzelhandelskonzept 2018 fortgeschrieben. Auf deren Daten werde das von Königslutter beauftragte Planungsbüro zurückgreifen und sie abgleichen, beschrieb Hoppe.

Im Kern stünden vor allem die Fragen, ob der Geltungsbereich Innenstadt erweitert sowie ob die Königslutteraner Liste verändert werde. „Wir müssen gucken, ob das noch der heutige Stand der Dinge ist“, verdeutlichte der Bürgermeister. Er betonte zudem: „Momentan geht es darum, bestehenden Unternehmen vor Ort größere Gestaltungsmöglichkeit zu geben.“

Das Thema werde im kommenden Jahr Fahrt auch hinsichtlich der öffentlichen Diskussion aufnehmen, war sich der Bürgermeister sicher. Eine Rats-Entscheidung über die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts sah er für das dritte Quartal 2020 als realistisch an.