MTV Wolfenbüttel zwischen Freude und Abstiegsangst

Was war das für ein turbulentes und ereignisreiches Fußballjahr 2019 für das Oberliga-Team des MTV Wolfenbüttel? Im Sommer schafften die Lessingstädter als Aufsteiger am letzten Spieltag den Klassenerhalt in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse.

Doch die Freude über das erreichte große Ziel währte nur kurz, denn in der aktuell laufenden Oberliga-Saison befindet sich der MTV nach Ende der Halbserie erneut in akuter Abstiegsnot. Auffällig: Während die Wolfenbütteler in den vergangenen Jahren für Kontinuität auf der Trainerposition standen, beschäftigte der Verein in diesem Jahr gleich drei unterschiedliche Übungsleiter.

Rückblick in den Januar 2019: Zum Auftakt der Winter-Vorbereitung gibt Trainer Michael Nietz bekannt, nach Ablauf der laufenden Spielzeit sein Amt niederzulegen. „Dafür war vor allem der Faktor Zeit ausschlaggebend. Ich konnte kaum noch Dinge für mich selbst machen. Außerdem waren meine letzten beiden Saisons sehr nervenaufreibend“, erklärt Nietz mit knapp 11 Monaten Abstand gegenüber unserer Zeitung. Die Mannschaft habe die Entscheidung damals normal aufgenommen, sei ruhig geblieben und habe für den Rest der Saison voll mitgezogen.

Dies war auch alternativlos, denn der MTV musste in der zweiten Saisonhälfte trotz ordentlicher Hinrunde mit 21 Zählern weiter konstant für den Klassenerhalt punkten. Nach durchwachsener Vorbereitung holte die Nietz-Elf aus den ersten drei Pflichtspielen im neuen Jahr jedoch nur einen Punkt.

„Die Oberliga ist ein hartes Brot. Es entscheiden häufig Tagesform und Einstellung. Gegen Teams von oben haben wir häufig gut gepunktet, gegen Teams von unten geschludert. Es war ein stetiges Auf und Ab“, sagt der Aufstiegscoach. Dabei schlugen die Wolfenbütteler in der Rückrunde unter anderem den späteren Oberliga-Meister HSC Hannover und die am Ende zweitplatzierte Eintracht aus Northeim.

Trotzdem mussten Nietz und Co. bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern. Im abschließenden Saisonspiel gegen den direkten Konkurrenten MTV Gifhorn durften die Wolfenbütteler nicht verlieren. „Jeder von uns, egal ob Trainer oder Spieler, glaubte an den Klassenerhalt“, erinnert sich Habil Turhan, der seinerzeit als Assistent von Nietz fungierte.

Zum Helden des Spiels schwang sich schließlich Leistungsträger Garrit Golombek – mittlerweile Spielertrainer bei Arminia Adersheim – auf, der mit dem einzigen Tor der Partie den Klassenerhalt besiegelte. „Ich bin stolz darauf, dass wir im Kollektiv sportlich den Klassenerhalt geschafft haben. Der Verein gehört in die Oberliga“, betont Nietz, der sich nach fünf erfolgreichen Jahren gebührend verabschiedete.

Seine Nachfolge übernahm ab der aktuellen Spielzeit der bisherige Co-Trainer Turhan. „Wir wollten im Vergleich zu Michaels Stil mehr spielerische Elemente einbringen und die Mannschaft im taktischen Bereich weiter fördern“, berichtet Turhan von seinen Plänen. Das Ziel sei erneut der Klassenerhalt gewesen, da das zweite Jahr als Aufsteiger bekanntlich das schwierigste sei. Trotz eines ordentlichen Starts brachen die Wolfenbütteler ab dem Tündern-Sieg am 1. September ein. In den kommenden zehn Partien unter Turhans Regie holte der MTV keinen einzigen Sieg. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Kickers Emden am Reformationstag stellte der Verein Turhan und Assistent Mesut Dereköy einvernehmlich frei.

Mit Oliver Dotzauer präsentierte der MTV zunächst eine vereinsinterne Lösung bis zur Winterpause. Unter dem neuen Chef gelangen in drei Spielen – davon zwei gegen die direkte Konkurrenz aus Uphusen und Northeim – vier Punkte. Mittlerweile ist bekannt, dass Dotzauer und sein Trainerteam als Dauerlösung bis mindestens 2021 beim MTV bleiben. „Ich bin absolut überzeugt vom Klassenerhalt. Die Mannschaft hat unheimlich Qualität. Es muss sich nur jeder in den Dienst des Teams stellen und sich auf dieses Ziel fokussieren“, blickt der erfahrene Coach voraus.