Vatertag: Im Prinzenpark eskaliert die Lage

Der Vatertag ist immer auch ein Großeinsatztag für die Polizei. Wie Sprecherin Carolin Scherf mitteilt, waren ihre Kollegen dieses Mal häufiger gefordert als in den vergangenen Jahren. Bis zum Abend feierten in den Parks und am Heidbergsee rund 2000 Personen – überwiegend friedlich.

Aber Etliche überschritten auch die Grenzen des Zulässigen: „Insgesamt wurden rund 40 Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Landfriedensbruchs eingeleitet“, so Scherf. Auffallend viele betrunkene und aggressive Jugendliche und Erwachsene seien so heftig aneinandergeraten, dass die Polizei einschreiten musste.

„Um in Einzelfällen eine Eskalation der Aggressivität und Gewaltbereitschaft vor Ort zu unterbinden, sprachen die Polizeibeamten im Laufe des Tages rund 70 Platzverweise gegen einzelne Personen aus, denen aber nicht immer Folge geleistet wurde“, sagt Scherf. „Daher mussten die Beamten mehr als zehn Personen vorübergehend in Gewahrsam nehmen.“

Die Polizei sei an den bekannten Feier-Orten ständig präsent gewesen. Zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Betrunkenen sei es am Nachmittag vor allem am Heidbergsee gekommen. Außerdem sei es brisant geworden, als sich am Nachmittag ein alkoholisierter 15-Jähriger mit einer Soft-Air-Waffe im Prinzenpark in einem dunklen ehemaligen Flakbunker aufhielt. Beim Einschreiten der Polizei habe er die Waffe aber sofort abgelegt, so Scherf. Ihn erwarte nun ein Verfahren nach dem Waffengesetz.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren spätabends im Prinzenpark

Gegen 20 Uhr spitzte sich Scherf zufolge die Lage im Prinzenpark zu. Auf der großen Wiese am Nußberg hielten sich demnach rund 600 Menschen auf – bei lauter Musik und fortwährendem Alkoholkonsum. „Polizeibeamte trennten gerade die Kontrahenten einer körperlichen Auseinandersetzung, als sich bis zu 150 gewaltbereite Personen aus der Menge zusammentaten und die Polizisten teils körperlich angriffen“, berichtet die Polizeisprecherin. Eine Eskalation, mit der die Polizei nicht gerechnet habe. Daraufhin seien sofort weitere Kräfte hinzugezogen worden. Ein großes Aufgebot war schließlich vor Ort – schätzungsweise mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Mehrmals forderte die Polizei per Lautsprecher die Parkbesucher auf, die Wiese und den Park zu verlassen – was jedoch nicht komplett geschah. Gegen 22.30 Uhr räumten die Polizeibeamten den Park, um eine erneute Eskalation und weitere Straftaten zu verhindern, so Scherf. In einer breiten Front bewegten sie sich vom Berg langsam hinunter zum Hauptweg. „Vereinzelt kam es hierbei zu Flaschenwürfen und Widerstandshandlungen durch aufgebrachte und gewaltbereite Personen“, sagt Scherf. „Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.“ Die zum Teil stark Betrunkenen verließen den Park schließlich.

Polizei räumt die Cheyenne-Wiese im Braunschweiger Prinzenpark

Was laut Carolin Scherf besonders auffiel: „Schon tagsüber hatten wir es mit einer höheren Gewaltbereitschaft zu tun. Und dabei zeigten die Alkotests, dass die meisten Beschuldigten gar nicht mal extrem betrunken waren. Aber sie waren deutlich enthemmt. Wir werten die Einsätze jetzt noch weiter aus, und wir werden beobachten, ob diese Form der Enthemmung ein Einzelfall war, oder ob das ein Trend wird. Wir wollen niemandem das Feiern verbieten – aber wenn es nötig ist, dass wir einschreiten, dann muss das auch von allen akzeptiert werden.“

Kritik am Vorgehen der Polizei im Prinzenpark

Mit kritischen Worten meldeten sich am Freitag fünf junge Prinzenpark-Besucher in der Redaktion. Sie hatten den Nachmittag im Park verbracht und waren auch am Abend vor Ort, als sich die Situation auf der Wiese zuspitzte. „Das ging los, als Polizeibeamte einen Mann in Handschellen abführten“, berichtet Annika Gerecke (21). „Dessen Kumpel lief hinterher und wollte wissen, was das soll. Daraufhin hat sich einer der Polizisten umgedreht und ihn so brutal weggestoßen, dass er gestürzt ist. Das hat viele aggressiv gemacht, und daraufhin ist es eskaliert.“

Ihr Freund Oliver Wienert (24) sagt: „Ich hätte mir mehr Besonnenheit seitens der Polizei gewünscht, mehr Zurückhaltung. Vor allem etliche der sehr jungen Polizeibeamten haben sich aggressiv verhalten.“ Er schildert auch, dass sich einige Polizisten vor den Augen von Festgenommenen abgeklatscht und über den gelungenen Einsatz gefreut hätten – eine Szene, die ihn sehr irritiert habe.

„Ich will mitnichten die Notwendigkeit eines Polizeieinsatzes bei Veranstaltungen wie am Vatertag in Zweifel ziehen“, so Wienert. „Aber man sollte darüber diskutieren, ob hier nicht unnötige Härte zum Einsatz kam. Wie lässt sich künftig vermeiden, dass unschuldige junge Frauen von Polizeibeamten brutal zu Boden gerissen werden? Zwar mag man entgegnen, dass sich manches Einsatzverhalten für den Unbeteiligten nicht erschließt. Ich als Zeuge stelle mir aber ernsthaft die Frage, was denn so bedrohlich an einem weinenden Mädchen ist, das hilflos mit ansieht, wie sein Freund von drei Beamten weggezerrt wird.“ Und er ergänzt noch: „Ich bin am Vatertag eigentlich gern im Prinzenpark, weil sich dort auch viele Leute treffen, die wie ich ohne Alkohol feiern wollen.“

Alina (20) sagt: „Da waren keine 150 Gewaltbereiten, die gestoppt werden mussten. Als es eskalierte, stand ich am Rand und habe mit dem Handy gefilmt. Ich habe das Auftreten der Polizei als rohe Gewalt empfunden. Ein Polizist hat mich dann sogar umgerannt. Er hat sich später zwar bei mir entschuldigt. Aber was soll das?“ Auch eine weitere junge Frau, Karla (21), meldete sich: „Ich wurde von einem Polizisten heftig umgeschubst, bin auf den Hinterkopf gefallen – dabei war ich nicht mal mittendrin im Geschehen. Es war einfach unfassbar brutal.“

Ekin Dogan (21) teilt die Wahrnehmung der anderen. Er habe eigentlich schlichtend eingreifen wollen, doch die Polizisten hätten das nicht zugelassen. Er und die anderen bitten darum, dass sich weitere Parkbesucher bei ihnen melden und ihre Erfahrungen schildern, und zwar per Mail: pol.aufstandimprinzenpark@gmx.de

Polizeisprecherin: Wir sind zum Gespräch bereit

Zu diesen Vorwürfen nahm Polizeisprecherin Carolin Scherf am Freitag noch Stellung. Zu den konkreten Vorfällen könne sie nichts sagen, der gesamte Einsatz werde in den nächsten Tagen analysiert. „Wir sind grundsätzlich immer daran interessiert, deeskalierend zu wirken“, sagte sie. „Aber in solchen Situationen hat man oft nicht die Zeit, jedem die einzelne Maßnahme zu erklären. Wenn die Polizei im Einsatz ist und jemand auf die erste Aufforderung nicht reagiert, dann müssen wir auch mal recht deutliche Worte finden – was im Einzelfall sicher auch harsch klingt. Ich kann mir vorstellen, dass man sich an so deutlichen Worten stören kann. Das ist dann der aufgeheizten Atmosphäre und dem Druck geschuldet.“

Zugleich räumt sie ein: Auch Polizeibeamte könnten mal danebenliegen. Man werde jetzt alle Seiten hören und prüfen, wo sich die Situation eventuell verselbständigt habe, so Scherf. „Wir schauen immer, wo wir Verbesserungsbedarf haben.“ Sie macht ganz klar deutlich: „Man kann mit uns reden. In jeder Uniform steckt ein Mensch. Wir sind bereit, uns gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Wenn es im Einzelfall unglücklich gelaufen sein sollte, oder wenn etwas missverständlich war, dann ist uns daran gelegen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen.“

Die jungen Parkbesucher wollen dieses Gesprächsangebot gern annehmen, das sagte beispielsweise Ekin Dogan am Freitagabend noch zu. Ihnen sei sehr an einem sachlichen Austausch gelegen.

Wüster Anblick in den Parks am Morgen danach

Ein anderes Vatertags-Ärgernis ist der Müll. Am Freitagmorgen glich zum Beispiel der Prinzenpark einer großen Müllhalde. Verpackungen, Flaschen, zerbrochenes Glas, Erbrochenes – ein wüster Anblick. Die Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtgrün waren schon früh dabei, wieder Ordnung herzustellen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag auf Anfrage mitteilte, benötigten sie hundert Arbeitsstunden, um die Parks zu säubern.

Aber warum stellt die Stadt am Vatertag keine zusätzlichen Müllcontainer auf? Das fragt sich ein Leser namens „Wutbürger“ auf der Webseite unserer Zeitung. Stadtsprecher Rainer Keunecke sagt dazu: „Mit Beginn der warmen Jahreszeit wurden im Prinz-Albrecht-Park bereits zehn zusätzliche Container aufgestellt. Mehr sind nicht sinnvoll – und zwar auch deshalb nicht, weil die Erfahrung leider zeigt: Das Problem ist nicht mangelnde Containerkapazität.“

Keunecke verweist auf den Heidbergpark: Dort gebe es einen unterirdischen Müllsammler mit großem Fassungsvermögen. „Trotzdem bot auch der Heidbergpark nach dem Feiertag kein schönes Erscheinungsbild“, sagt er. Das eigentliche Problem sei also die Mentalität eines Teils der Parkbesucher, gar keinen Müllbehälter zu suchen, sondern den Müll einfach herumliegenzulassen.