Wie kann konstruktiver Klimajournalismus gelingen? Über diese Frage spricht Samira El Hattab mit Lena in Folge #37 „Wie wir fühlen“.

Samira El Hattab ist als junge Klimajournalistin getrieben von einer komplexen Aufgabe: Über Klimathemen konstruktiv zu berichten. Was diese Aufgabe so schwierig macht? Zum einen sieht Samira es als ihre journalistische Pflicht, über Klimathemen umfassend und objektiv zu informieren, andererseits sind die Erkenntnisse zum Klimawandel alarmierend und führen auch im Klimajournalismus zu der Frage: Inwieweit muss und kann durch klimajournalistische Arbeit etwas im Einzelnen bewirkt werden? Als wäre dieses Unterfangen nicht schon komplex genug, ist die Gesellschaft gespalten. Klimathemen polarisieren – ob am Esstisch oder in öffentlich-politischen Debatten. Wie gelingt guter Klimajournalismus unter solchen Bedingungen? Über diese Frage sprechen Moderatorin Lena Enders und Klimajournalistin Samira El Hattab in Folge #37 „Wie wir fühlen“. Viel Spaß beim Hören!

