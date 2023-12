In Folge #36 „Wie wir fühlen“ spricht Paraschwimmerin Katharina Rösler darüber, was der Profisport für sie als kleinwüchsige Person bedeutet.

Katharina Rösler hat schon immer davon geträumt, sich mit anderen Menschen unter gleichen Bedingungen zu messen und zu zeigen, was sie kann – eine geborene Leistungssportlerin. Als sie zur Schulzeit ihre Leidenschaft für das Schwimmen entdeckte, begann sie, ihre Leistung in intensiven Trainingseinheiten zu steigern. Allein die Qualifikationen und erfolgreichen Wettbewerbe für die Europa- und Weltmeisterschaft im Paraschwimmen haben ihr Herz voller Stolz höher schlagen lassen. Im Gespräch mit Moderatorin Sophie spricht sie in Folge #36 von „Wie wir fühlen“ darüber, welche Bedeutung der Profisport für sie als kleinwüchsige Person hat und wie sie durch das Paraschwimmen zu mehr Selbstbewusstsein gefunden hat.

