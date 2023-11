In Folge #34 sprechen Moderator Nick und Lukas Krob über die Frage, wie man Modedesigner:in wird und welche Herausforderungen dieser Berufsweg mit sich bringt.

„Kleider machen Leute“ heißt es so schön. Doch wer macht die Kleider? In Folge #34 von „Wie wir fühlen“ spricht Moderator Nick mit dem angehenden Modedesigner Lukas Krob über genau diese Frage. Lukas studiert aktuell Modedesign und seine Wege haben ihn von der Schweiz über Düsseldorf bis nach London geführt. Aber wie ist Lukas so weit gekommen? Und worauf kommt es an, wenn man sich in der hart umkämpften Modebranche einen Namen machen möchte? Mehr darüber erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören!

Mehr über Lukas Krob erfahrt ihr auf seiner Website oder auf seinem Instagram Kanal @krobos.