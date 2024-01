2015 räumte er als Psychologie-Student beim Quizshow-Dauerbrenner „Wer wird Millionär“ den Hauptgewinn ab. Seitdem hat der heute 35-Jährige eine bemerkenswerte Karriere hingelegt

2015 räumte er als Psychologie-Student beim Quizshow-Dauerbrenner „Wer wird Millionär“ den Hauptgewinn ab. Seitdem hat der heute 35-Jährige eine bemerkenswerte Karriere hingelegt: Dr. Leon Windscheid ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, Bestseller-Autor, extrem erfolgreicher Podcaster und Moderator der ZDF-Diskussionsendung „Auf der Couch“. Seine Podcasts „In extremen Köpfen“ und „Betreutes Fühlen“ belegen Spitzenplätze in den Charts; letzteres Format, in dem er gemeinsam mit Comedian Atze Schröder über die schier unendliche Vielfalt der Gefühle spricht, hat inzwischen mehr als 4 Millionen Abonnenten.

In diesem Jahr geht der Sohn eines Lehrerehepaars mit seiner Liveshow „Gute Gefühle“ auf große Österreich- und Deutschland-Tour.

Leon hat mir im Gespräch verraten, wie es uns gelingt, negative Gefühle in Positive umzuwandeln, ein Gefühl der Grundzufriedenheit zu erreichen und warum er trotz aller offensichtlichen Vorteile kein Freund der Digitalisierung ist.

Wir sprechen über die Wichtigkeit von Langeweile, Weltschmerz, Mut zur Angst, toxische Positivität und die unheilvollen Verheißungen in der Scheinwelt von Social Media.

Wenn du wissen möchtest, warum Leon bis heute in einer 5-Personen-WG lebt, wieso wir Menschen so gut darin sind, unsere Gefühle so oft wie möglich wegzudrücken und warum er mit dem Begriff Selbstliebe nur wenig anfangen kann, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen.

Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leon Windscheid.