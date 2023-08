Folge 55 - New Work Now

Folge 55 - New Work Now #55 Annahita Esmailzadeh | Über ihr neues Buch

Jede:r von uns hat sich sicherlich schon einmal bei einem unbewussten Vorurteil ertappt. Genau dazu erscheint nun das neue Buch von Autorin Annahita Esmailzadeh „Von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt“. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Arten der sogenannten Unconscious Bias, der unbewussten Vorurteile. Was die Motivation hinter diesem Buch ist, welche Vorurteile Annahita Esmailzadeh in ihrem Leben schon begegnet sind und welcher Moment ihr die Augen geöffnet hat, erzählt sie in dieser Buchbesprechung und vieles mehr. Wenn ihr Euer Schubladendenken in Zukunft aufbrechen wollt, kann Euch dabei eine ganz bestimmte Metapher der Autorin helfen. Viel Spaß mit der Folge!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

