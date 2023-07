50 Diana Knodel | Über Lifelong Learning

Folge 50 - New Work Now

Inwieweit ist New Work in Schulen möglich? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Das kann Diana Knodel, Co-Founderin von Fobizz, beantworten. Fobizz ist die größte deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von digitalen Tools für Lehrkräfte und Schulen. Lehrer:innen schulen ihre Kolleg:innen in verschiedenen Kursen und fördern so die digitale Bildung in Deutschland. Doch das ist nach Diana Knodels Meinung noch ausbaufähig. Sie gibt Euch Einblicke, wie Fobizz funktioniert, wie künstliche Intelligenz in den Schulalltag integriert werden kann und vieles mehr. Viel Spaß mit der Folge!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245