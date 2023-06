46 Johanna Geisler | Über innovative Recruiting-Methoden

Wer hätte gedacht, dass auch Dating-Apps als Recruiting-Kanal funktionieren können? Mit der App „Bumble“ ist das möglich und Johanna Geisler, Head of Talent Acquisition & Employer Branding bei YOYABA, nutzt diese App neben vielen anderen Recruiting-Kanälen, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. In der heutigen Folge verrät sie, warum Recruiting und Employer Branding sie so faszinieren und welche Rolle der „After Social Club“ und der „HR Social & Learning Club“ in ihrem Leben spielen. Außerdem erfahrt ihr, was in eine Stellenanzeige gehört und wie Recruiting-Nachrichten aufgebaut sein sollten. Aber das ist noch nicht alles, was die Co-Autorin von „Future ready People & Culture: HR als Treiber der Digitalisierung“ Euch erzählen wird. Seid gespannt!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245