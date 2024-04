Fragestunde im Live-Podcast: Wie bewegt man Partner zu mehr Abwechslung? Was tun bei Sexsucht? Welches Organ ist viel größer als man denkt? Warum hohe Spannung manchmal nervt.

Was ist Vaginalität? Gibt es Viagra für Frauen? Und was baumelt denn da so rum? Im Live-Podcast „Ich frage für einen Freund“ kümmern sich Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher um die drängendsten Sorgen der vielen Fans. Unsere Themen: Den Abwasch erotisieren. Vaginale Willkommenskultur. Probanden mit Dauererektion. Woher kommt dieses Zucken? Plus: Sex zum Geburtstag ist super, aber zu wenig.

https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/ich-frage-fuer-einen-freund-der-sexpodcast-fuer-erwachsene-2/