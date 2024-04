In der Freitagsfolge des Mutmachpodcasts von Funke fragen sich Hajo, Paul und Suse, woran man erkennt, ob eine Dopaminsucht lauert.

Ist an Dopaminfasten etwas dran oder ist es nur ein neuer Trend? In der Freitagsfolge des Mutmachpodcasts von Funke fragen sich Hajo, Paul und Suse, woran man erkennt, ob eine Dopaminsucht lauert. Die Themen: was richtet der natürliche Botenstoff im Körper an? Ist Detox der richtige Weg? Wir füllen wir die Dopaminspeicher wieder auf? Was hilft gegen Reizüberflutung? Warum haben ausgerechnet die Nerds im Silicon Valley das Dopaminfasten für sich entdeckt? Warum Kloliteratur eine gute Alternative sein kann? Plus: Paul wird zum Advocatus Diaboli und wundert sich über seine Eltern. Folge 739.

Unterstützt Kathrin Hinrichs + Hajo und stimmt ab beim deutschen Podcast-Preis:

https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/ich-frage-fuer-einen-freund-der-sexpodcast-fuer-erwachsene-2/

Literaturempfehlungen:

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen