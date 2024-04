„Im Frühling bin ich Helfer, im Sommer bin ich Freund, im Herbst bin ich Vater und im Winter Witwer“, in der Freitagsfolge des Mutmachpodcasts von Funke sprechen Mutter Suse und Gärtner Paul über den Start ins Gartenjahr, ungefüllte Rosen und Rasenfanatismus. Was ist Natur eigentlich? Welche Pflanzen mögen Bienen gerne? Wann sagt man Wald? Sind Parkobjekte mit besonderer repräsentativer Funktion noch Natur? Was hat der Denkmalschutz mit gefällten Birken zu tun? Waren die Kulturpraktiken unserer Vorfahren besser? Und was lässt sich mit vollgesogenen Holzfasern alles machen? Lehrt die Berufsschule noch zeitgemäß? Und sind wir nicht eigentlich alle nur Sternenstaub und im besten Fall hilfsbereite Gestalter? Plus: Paul verrät, was gegen Plageschnecken hilft. Folge 735.

