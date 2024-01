Mit einer Krebserkrankung kommt wohl jeder Mensch in seinem Leben in Berührung. Entweder, weil er selbst an Krebs erkrankt, oder weil es Krebsdiagnosen in der Familie oder im Freundeskreis gibt.

Im aktuellen Gesundheitspodcast „Auf Herz und Nieren“ erklären Privatdozentin Dr. Mignon-Denise Keyver-Paik, Chefärztin der Frauenklinik, und Dr. Armin Leitenberger, Chefarzt der Urologie am Klinikum Wolfsburg, welche Möglichkeiten der Früherkennung und Vorsorge von Krebs es gibt und was diese bringen.