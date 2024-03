Ist es der Druck, die Vorfreude, ein Defekt? Selbst Männer in den besten Jahren werden von ihrer eigenen Ejakulation überrascht - der beste Freund macht einfach, was er will und kommt schon draußen vor der Tür. Diagnose: Zufrühkommer. Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ widmen sich sich Sexexpertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher einem weit verbreiteten, aber schambesetzten Thema: dem vorzeitigen Samenerguss. Die gute Nachricht: Mit etwas Konzentration auf den Sympathikus, mit entspannter Atmung und dem beliebten Beckenbodentraining läßt sich der ungewollte Überschwang gut kontrollieren. Die noch viel bessere Nachricht: Manchen Frauen kommt der Schnellschuss sogar ganz recht. Achtung: Wer an Eiswürfel, die Steuerklärung oder den HSV denkt, um sich zu bremsen, wird enttäuscht werden.