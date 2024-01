Gute Vorsätze für das neue Jahr? Bitte Vorsicht. Schmutzige Fantasien sind stets willkommen, aber unrealistische Pläne sorgen eher für Frust als für Lust. Sex-Expertin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher raten im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ zu einer erotischen Strategie der kleinen Schritte. Unsere Themen: Discokugel fürs Schlafzimmer. Die sexuelle Identität. Der Nippelorgasmus. Mehr Schamlosigkeit wagen. Schonungslose Bestandsaufnahme: Was kann ich? Was will ich? Was mag ich? Bestehen wir den erotischen Pisa-Test? Und so sieht ein stressfreier Sexfahrplan fürs neue Jahr aus.