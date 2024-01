Diesmal geht es vor allem um die ideale Ernährung beim Sport und wie man Intervallfasten richtig macht.

Intervallfasten ist etwas, das viele Menschen schon praktizieren. Andere fremdeln noch ein wenig mit der Idee, weil sie sich wie zum Beispiel Ines nicht vorstellen können, morgens auf ihren Kaffee mit Milch zu verzichten. Oder Julia, die nicht weiß, wie sich ihre Magnesium-Einnahme mit dem Intervallfasten verträgt. Oder Mohamad sucht eine Antwort darauf, wie er nach seinen exzessiven Sporteinheiten in den späten Abendstunden noch seine Reserven auffüllen soll, wenn man doch vor dem Schlafengehen lieber nichts mehr essen soll und er aber auch nicht frühstücken möchte. Und um Joachim trinkt beim Sport gern Apfelschorle, ist aber unsicher, wie viel Zucker gut für ihn ist. Denn sogar durchtrainierte Sportler können laut Dr. Matthias Riedl eine Fettleber bekommen. Er sagt: Wir sind gar nicht so auf den Zucker angewiesen, wie viele eben einfach denken.“ Wir sprechen in dieser Folge außerdem darüber, ob Tiefkühlgemüse nicht so gesund ist wie frisches Gemüse oder ob es sich dabei um einen Ernährungs-Mythos handelt. Und zum Abschluss gibt es ein Rezept für einen selbst gemachten Drink ohne ungesunde Zusätze. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf abendblatt.de