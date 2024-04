Berlin. Gärtner aufgepasst! Die EU verbietet bestimmte, invasive Pflanzenarten. Lesen Sie hier, was auch im eigenen Garten streng verboten ist.

Die Europäische Union reguliert viele Bereiche des alltäglichen Lebens, auch den eigenen Garten. So darf nicht jede Pflanze, die man sich als Hobby-Gärtner zu eigen machen möchte, auch tatsächlich angepflanzt werden. Über den Kirschlorbeer etwa wird gerade in Deutschland heftig debattiert. Manche invasiven Arten sind aber bereits verboten, denn bei Anbau würden sie die örtliche Pflanzenvielfalt gefährden. Insgesamt hat die EU eine Liste mit 88 Pflanzen und Tieren aufgestellt, die in Ihrem Garten nichts verloren haben.

Verbotene Pflanzen im eigenen Garten: Darauf müssen Sie achten

Dabei wird unterschieden zwischen solchen, die in Deutschland bereits in der freien Wildbahn nachgewiesen wurden, und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Aufgrund des Verbotes ist die Gefahr, solche Pflanzen im nächsten Gartenmarkt zu finden, recht gering. Doch wer Samen im Internet bestellt, sollte genau hinsehen. Denn teilweise sind nur einzelne Unterarten verboten. Achten Sie deswegen auf die wissenschaftliche Bezeichnung, die genauen Aufschluss darüber gibt, worum es sich handelt.

Während der Anbau von Cannabis inzwischen in geringen Mengen legal ist, müssen Pflanzen, die auf der Liste stehen, entfernt werden. Auch, wenn es sich um Altbestände handelt, die schon vor dem Inkrafttreten 2015 angepflanzt wurden. Die Liste der verbotenen Pflanzen sehen Sie hier: