Berlin/Neapel. Eine Deutsche ist in Italien bei einem schrecklichen Unfall getötet worden: Mitten in der Nacht wurde sie von einem Müllwagen erfasst.

Horror-Unfall in Italien: Eine 27-jährige Deutsche ist in Neapel in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Müllwagen erfasst worden. Die schwer verletzte Studentin wurde zwar noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber am Montagmorgen ihren Verletzungen.

Wie die italienische Zeitung „Il Mattino“ berichtet, sei die Frau gegen 2 Uhr nachts mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Laut „sky“ soll es sich bei dem Rad um ein geliehenes „Fahrrad mit Tretunterstützung“, also wohl ein E-Bike gehandelt haben. Nach dem Tod der Studentin, die über das Austauschprogramm „Erasmus“ in Italien war, wurde laut dem Medium die deutsche Botschaft benachrichtigt, um Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen.

Unfall in Italien: Müllwagen gehört zur städtischen Entsorgungsfirma

Noch in der Nacht wurden das Fahrrad und der Müllwagen, der der städtischen Entsorgungsfirma gehört, von der Polizei beschlagnahmt. Der Lkw-Fahrer musste sich zudem einer Kontrolle unterziehen, um etwaigen Alkohol- oder Drogeneinfluss festzustellen. Über das Ergebnis ist bisher nichts bekannt.

Auch, wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht klar. Erste Ermittlungen würden laut „Il Mattino“ darauf hindeuten, dass die Radfahrerin plötzlich die Richtung geändert haben könnte und der Fahrer des Müllwagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

„Wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Unfall eines Müllwagens, bei dem eine junge, ausländische Radfahrerin ihr Leben verlor“, meldete sich am Montag die Stadtverwaltung von Neapel zu Wort. Man hoffe, schnell aufklären zu können, wer für das Unglück verantwortlich sei.

nfz