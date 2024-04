Newport. Es ist Samstagnachmittag - Kindergeburtstag in einem Bootshaus am See. Plötzlich geschieht etwas Unfassbares: Ein Auto rast ins Haus. Kinder sterben. War die Fahrerin betrunken?

Ein junges Geschwisterpaar ist in den USA ums Leben gekommen, als eine Fahrerin mit ihrem Auto in einen Bootsclub raste, in dem gerade ein Kindergeburtstag gefeiert wurde. Die Achtjährige und ihr fünf Jahre alter Bruder starben noch am Unfallort, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Neun Menschen seien lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, darunter drei Kinder. Auch Hubschrauber seien dabei im Einsatz gewesen. Die 66 Jahre alte Fahrerin des Autos sei festgenommen worden. Ihr werde vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Das Fahrzeug sei gut 7,5 Meter ins Gebäude gefahren, bevor es zum Stehen gekommen sei.

Ersthelfer beschrieben die Szenen vor Ort als „extrem chaotisch, mit einem hohen Maß an Emotionen“. Zunächst war unklar, wie viel Menschen sich in dem Bootsclub am Eriesee, rund 50 Kilometer südlich von Detroit im Bundesstaat Michigan, befanden. Ereignet hatte sich das Unglück bereits am Samstagnachmittag.

„Bitte schließen Sie alle Betroffenen in Ihre Gedanken und Gebete ein. Wir danken allen für ihre Anteilnahme und Gebete“, schrieb der Bootsclub auf seiner Facebook-Seite.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-753289/3 (dpa)