Berlin. In Rheinland-Pfalz stieß ein ICE in einen rangierenden Regionalzug. Eine Zugführerin wurde verletzt. Der Verkehr am Bahnhof ruht.

In Worms (Rheinland-Pfalz) ist ein ICE mit einem Regionalzug kollidiert. Bei dem Unfall im Bereich des Hauptbahnhofs Worms entgleisten mehrere Wagons. Der komplette Bahnhof wurde im Anschluss für den Schienenverkehr gesperrt. Rund 500 Personen mussten aus dem Fernverkehrszug evakuiert werden, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings kein Passagier.

ICE kracht in Regionalzug: Ausfälle und Verspätungen in Worms

Um kurz nach 9 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen Bahnbetriebsunfall am Hauptbahnhof in Worms. Nach Angaben einer Bahnsprecherin erfolgte der Zusammenstoß beim Rangiervorgang des Regionalzugs. Verletzt wurde bei der Kollision lediglich die Zugführerin des Regionalzugs. Zur Ursache des Unfalls sowie möglichen Schäden können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Für gestrandete Passagiere wurde kurzfristig ein Schienenersatzverkehr in die Wege geleitet.

Lesen Sie auch:Unwetter: Züge stehen – und Wäscheständer gehen fliegen

Von der Sperre ist nicht nur der Hauptbahnhof der Stadt in Rheinland-Pfalz betroffen, sondern auch die Strecke nach Frankfurt am Main. Im Einzugsgebiet müssen Reisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Man sei bemüht, die Situation schnell in den Griff zu bekommen, hieß es aus der Bahn-Pressestelle gegenüber dem SWR. Die Aufräumarbeiten dürften aber stundenlang für Einschränkungen sorgen.

sek