Berlin. Feuerwehreinsatz an einem der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt: Die alte Børsen steht in Flammen, der historische Turm kollabiert.

In Kopenhagen steht die historische Börse in Flammen. Das Feuer hat die markante Turmspitze des denkmalgeschützten Gebäudes am Dienstagmorgen zum Einsturz gebracht. Mehrere Straßen und die Umgebung im Zentrum der dänischen Hauptstadt sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird.

Kopenhagen: Feuerwehr kämpft gegen Flammen im denkmalgeschützten Wertpapierhandel

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Das Gebäude wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben.

fmg/dpa