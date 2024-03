Berlin. Der ehemalige Schauspieler Fritz Wepper ist schwer krank. Nun äußert sich seine Frau zu seinem Zustand – und seinem letzten Wunsch.

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der TV-Schauspieler Fritz Wepper schwer krank in einem Hospiz in Oberbayern untergebracht wurde. Wepper bekomme keine Medikamente mehr, hatte es geheißen. Ärzte gehen offenbar vom baldigen Tod des 82-Jährigen aus. Zunächst hatte die „Bild“ über Weppers Zustand berichtet.

Weppers Frau, Susanne Kellermann, äußerte sich nun gegenüber „Bild“ zu ihrem Mann – und dessen letzten Wunsch. „Fritz hatte Lust auf Weißwürste und frische Brezen, dazu einen Schluck Bier. Ich habe alles besorgt, die Küche hat ihm dann eine Brotzeit zubereitet. Darüber hat er sich sehr gefreut“, sagt Kellermann gegenüber der Zeitung.

Bereits zweimal habe sie sich endgültig von ihrem Mann verabschiedet. „Dieses ständige Abschiednehmen ist ein Albtraum und macht mich fix und fertig“, zitiert Bild Kellermann. Auch als sich Ärzte sicher waren, dass es bald zu Ende gehen könnte, habe sich ihr Mann noch einmal berappelt und sogar ihrer Mutter am Telefon ein Ständchen gesungen. Ihr Mann habe sie immer wieder aufs Neue überrascht.

Gegenüber Bild schildert Kellermann auch die Lebensumstände, in denen sich ihr Mann in seinen letzten Tagen befindet. Sein Zimmer im Hospiz habe einen Balkon, sei hell, ruhig und mit Blick ins Grüne. „Wir wollen ihm ein Vogelhäuschen auf den Balkon stellen, Fritz liebt Vögel“, wird sie von „Bild“ zitiert.

Wepper begeisterte die Fernsehzuschauer in der beliebten ARD-Serie „Um Himmels Willen“ in 20 Staffeln als „Bürgermeister Wöller“. Die Reihe war jahrelang eine der meistgesehenen Serien im deutschen TV mit durchschnittlich 7,1 Millionen Zuschauern. Seinen internationalen Durchbruch hatte Wepper mit dem Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959). Große Popularität erlangte er zudem in der Rolle des Harry Klein in der ZDF-Krimiserie „Derrick“ an der Seite von Horst Tappert. Seit 2021 arbeitet Wepper aufgrund seiner schweren Erkrankungen nicht mehr als Schauspieler.

