Berlin. Der 82 Jahre alte Schauspieler („Um Himmels Willen“, „Derrick“) soll keine Medikamente mehr erhalten. Fans bangen um seine Gesundheit.

Große Sorge um TV-Star Fritz Wepper: Der 82-Jährige befindet sich seit einigen Tagen in einem Hospiz in Oberbayern. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der Schauspieler („Derrick“, „Um Himmels Willen“) sei geistig fit, könne telefonieren und freue sich über die Besuche seiner Frau Susanne Kellermann und ihrer gemeinsamen Tochter Filippa. Er könne allerdings nicht mehr allein aufstehen. Medikamente erhalte er laut Bericht nicht mehr. Seine Familie und das Pflegepersonal würden alles dafür tun, ihn in der letzten Phase seines Lebens würdevoll zu begleiten.

Bereits zu Weihnachten sei er fünf Wochen lang palliativ behandelt worden, um die Folgen seiner unheilbaren Krankheit zu lindern. Zuletzt hatte Wepper erneut eine Blutvergiftung erlitten. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Blutvergiftung die Funktion seiner künstlichen Herzklappe beeinträchtige, wie die Zeitung weiter berichtet.

Lesen Sie auch: Wepper schwer krank: Seine Hoffnung liegt auf Heiligabend

Fritz Wepper: Schwere Erkrankungen besorgen Fans

Schon seit längerem bangen seine Fans um ihn. Anfang 2021 wurde bekannt, dass Wepper an Hautkrebs erkrankt war. Kurz darauf musste ein Tumor im Bauchraum entfernt werden. Einen weiteren Schicksalsschlag ereilte den Schauspieler, als sein Bruder Elmar Ende Oktober im Alter von 79 Jahren starb.

Wepper begeisterte die Fernsehzuschauer in der beliebten ARD-Serie „Um Himmels Willen“ in 20 Staffeln als „Bürgermeister Wöller“. Die Reihe mit Jutta Speidel und Janina Hartwig war über Jahre hinweg eine der meistgesehenen Serien im deutschen Fernsehen mit durchschnittlich 7,1 Millionen Zuschauern. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit dem Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959). Große Popularität erlangte er zudem in der Rolle des Harry Klein in der ZDF-Krimiserie „Derrick“ an der Seite von Horst Tappert. Seit 2021 arbeitet Wepper aufgrund seiner schweren Erkrankungen nicht mehr als Schauspieler.

bee