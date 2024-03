Los Angeles. Die Biografie des Atombomben-Erfinders von Christopher Nolan ist der Gewinner der 96. Academy Awards - „Barbie“ geht fast leer aus.

Das große „Barbenheimer“-Rennen um die Oscars ist ganz klar entschieden: Das biografische Epos „Oppenheimer“ über den Erfinder der Atombombe geht als klarer Gewinner hervor: Bester Film, beste Regie für Christopher Nolan, bester Hauptdarsteller Cillian Murphy, bester Nebendarsteller (Robert Downey jr) - Oppenheimer hat bei der 96. Verleihung der Academy-Awards in Los Angeles die Königsdisziplinen abgeräumt.

Der zweite große Favorit und Welterfolg des vergangenen Jahres an den Kinokassen, „Barbie“, ging dagegen beinahe leer aus. Nur der Filmsong „What Was I Made For?“ (Billie Eilish/Finneas O’Connell) kann gewinnen. Regisseurin Greta Gerwig und die fulminante Hauptdarstellerin Margot Robbiewaren von der Academy allerdings erst gar nicht nominiert worden - was aufgrund der enormen Publikumsresonanz für den Film auf heftige Kritik im Vorfeld gestoßen war.

Deutsche Filmschaffende gingen bei der Verleihung leer aus.

Weder Schauspielerin Sandra Hüller noch die Filme der beiden Regisseure Ilker Çatak („Das Lehrerzimmer“) und Wim Wenders („Perfect Days“) gewannen eine Auszeichnung. Den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle holte Emma Stone für „Poor Things“, die sich unter anderen gegen die Deutsche Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“) durchsetzte. Hüller vergoss dennoch Freudentränenn bei der Oscar-Verleihung, wurden doch beide Filme an denen sie mitwirkte („Zone of Interest“ und „Anatomie eines Falls“) mit Preisen ausgezeichnet.

Neben „Oppenheimer“ zählt die groteske, verstörende Komöidie „Poor Things“ mit insgesamt vier Preisen als zweiter Gewinner des Abends::

Die Oscars in der Übersicht: