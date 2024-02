Berlin. Jennifer Lopez widmet ihr neuestes Album ihrem Ehemann Ben Affleck. Warum das nicht selbstverständlich ist, verrät sie im Interview.

Jennifer Lopez ist keine Künstlerin, die einfach Musik veröffentlicht. Parallel zu ihrem neuen Album „This Is Me... Now“ bringt die 54-Jährige auch einen gleichnamigen Film (ab 16. Februar auf Amazon Prime) heraus, in dem sie ihre persönliche Suche nach der großen Liebe zeigt. Denn die große Inspiration ist derzeit ihre Ehe mit Hollywood-Schauspieler Ben Affleck. Wobei es einen wohl noch wichtigeren Faktor in ihrem Leben gibt: ihre Kinder.