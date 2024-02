Berlin. Bereits in den 1950er Jahren wurde sie zum Star, nun ist die Schauspielerin Johanna von Koczian gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.

Johanna von Koczian ist tot. Das teilte die Agentin der Sängerin und Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die Familie der Verstorbenen mit. Von Koczian sei am Dienstag im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Sie wurde 90 Jahre alt.

1933 als Tochter adliger Eltern in Berlin geboren, absolvierte von Koczian ab 1950 eine Theaterausbildung am Mozarteum Salzburg. Zunächst vor allem auf Theaterbühnen zu sehen, unter anderem bei den Salzburger Festspielen und am Berliner Schlosspark Theater, erhielt sie Ende der 50er Jahre ihre ersten Filmrollen. Zu sehen war sie zudem in der erfolgreichen ARD-Serie „Stewardessen“.

Johanna von Koczian im Tatort „Gegenspieler“ von 1987. © picture alliance/United Archives | United Archives/Impress

Von Koczian sang den Klassiker „Das bisschen Haushalt“

In den 1970er Jahren hatte sie große Erfolge als Schlagersängerin und veröffentlichte mit „Das bisschen Haushalt“ einen bis heute bekannten Klassiker. Sie trat mehrfach in der ZDF-Hitparade auf und moderierte zeitweise das ZDF-Musikquiz „Erkennen Sie die Melodie?“. In ihren späteren Lebensjahren konzentrierte sie sich wieder vermehrt auf die Arbeit am Theater, war aber auch weiterhin im Fernsehen präsent. So wirkte sie in „Das Traumschiff“, „Die Landärztin“, und „Praxis Bülowbogen“ mit.

Von Koczian war zweimal verheiratet und hat eine Tochter, die Schauspielerin Alexandra von Koczian. Seit 2017 lebte sie in einem Berliner Pflegeheim und hatte sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

