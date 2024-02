London. Der Monarch hat bereits mit der Behandlung seines Krebsleidens begonnen. Jetzt spricht die Königin über seinen Gesundheitszustand.

Dem britischen König Charles III. geht es laut seiner Frau Camilla nach dessen Krebsdiagnose „angesichts der Umstände extrem gut“. Die Königin sprach über den Gesundheitszustand ihres Mannes bei einem Besuch in Südengland. Camilla sagte, Charles sei „sehr gerührt von all den Briefen und den Nachrichten, die Menschen von überall her geschickt haben“. Dies sei „sehr ermutigend“.

Der 75-jährige Charles befindet sich seit Dienstag auf dem königlichen Landsitz in Sandringham im Osten Englands.

Königin Camillia in Salisbury © Getty Images | Chris Jackson

Krebserkrankung bei Charles „früh entdeckt“

Am Montagabend hatte der Palast eine Krebserkrankung Charles‘ öffentlich gemacht, die bei dem jüngsten Krankenhausaufenthalt des Monarchen im Januar wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata entdeckt worden war.

Den Angaben des Palastes zufolge begann Charles bereits mit der Behandlung und nimmt auf Anraten seiner Ärzte während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahr. Die Staatsgeschäfte führe der 75-Jährige jedoch weiter.

Am Dienstag hatte der britische Premierminister Rishi Sunak erklärt, die Krebserkrankung des Monarchen sei „früh entdeckt“ worden. Am Mittwoch hielt Charles nach Angaben von Sunaks Büro die wöchentliche Audienz für Sunak telefonisch ab. Binnen zwei Wochen sollen sich der König und der Regierungschef laut britischen Medien aber wieder persönlich treffen. (fmg/AFP)