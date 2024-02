Los Angeles/Berlin. Taylor Swift schrieb bei den Grammys 2024 Geschichte. Ihren großen Augenblick widmete sie allerdings nicht ihrem Freund Travis Kelce.

Die diesjährige Verleihung der Grammy-Awards erregte viel Aufsehen: So wurden nicht nur Ausnahmetalente wie Phoebe Bridgers, SZA, Victoria Monét, Miley Cyrus und Billie Eilish mit dem begehrten und wichtigen Musikpreis geehrt. Popstar

schrieb am Sonntagabend in Los Angeles Geschichte. Wem sie den großen Augenblick ihres Triumphs widmete, dürfte Fans allerdings überrascht haben.

Taylor Swift: Triumph bei den Grammys sorgt für Diskussionen im Netz

Die 34-Jährige konnte bei der Veranstaltung in Kalifornien den Grammy in der Hauptkategorie „Album des Jahres“ für ihre Platte „Midnights“ einheimsen. Es handelt sich um ihren vierten Grammy-Award in dieser Kategorie nach den Auszeichnungen für die Alben „Fearless“, „1989“ und „Folklore“. Damit hat die „Cruel Summer“-Interpretin selbst Musikikonen wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder übertrumpft, die jeweils dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.

Ihrem magischen Moment setzte Swift allerdings noch einen drauf: Anstatt alleine das Rampenlicht auf der Bühne zu genießen, animierte sie niemand Geringeren als Superstar Lana Del Rey, mit ihr gemeinsam die Stufen hinaufzugehen – ihre Konkurrentin in der Kategorie „Album des Jahres“. Die 38-Jährige war für ihre Platte „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd“ nominiert.

Swifts Aktion brachte ihr einerseits viel Sympathie im Netz ein, ist die Songwriterin schließlich dafür bekannt, ihre Kolleginnen im Business zu pushen und sich für Frauen starkzumachen. Einiger User auf X kritisierten die Aktion allerdings ein wenig: Ihnen zufolge habe Swift Del Rey gegen ihren Willen mitgezogen. Die Tatsache, dass sich die „Video Games“-Interpretin trotz fehlendem Award in den Mittelpunkt stellen „musste“, empfanden einige Nutzerinnen und Nutzer von X ebenfalls als unangenehm. Festzuhalten bleibt allerdings: Sobald Del Rey die Bühne betreten hatte, strahlte sie bis über beide Ohren.

Grammys 2024: Taylor Swift triumphiert ohne Travis Kelce – wo war ihr Freund?

Auch die Tatsache, dass Taylor Swift nach der Verkündung ihres Sieges ausschließlich Lana Del Rey vor Freude umarmt hatte, warf bei Fans im Netz Fragen auf: Wo war Swifts Freund Travis Kelce? Spätestens seit Bekanntwerden ihrer Beziehung unterstützen sich die Künstlerin und der American-Football-Spieler der Kansas City Chiefs bei großen Augenblicken in ihrer Karriere gegenseitig stets vor Ort: So wurde Swift schon etliche Male bei einem Football-Spiel abgelichtet, während Kelce bereits bei Auftritten hinter der Bühne auf die Sängerin gewartet hatte.

Bei den Grammys am Sonntag musste die US-Amerikanerin aber ohne ihren Freund auskommen: Der Sportler bereitet sich mit seinem Team aktuell auf den Super Bowl am 11. Februar in Las Vegas vor. Die Kansas City Chiefs treten gegen die San Francisco 49ers an.

Taylor Swift: Große Überraschung bei den Grammys

Die vielen mentalen Fragezeichen rund um das Verbleiben von Travis Kelce dürften durch eine bestimmte Nachricht allerdings schnell überschatten worden sein: Kurz vor ihrem Grammy-Rekord kündigte Swift überraschend ihre neue Platte an. „Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April.“ Die Platte trägt den Titel „The Tortured Poets Department“ (deutsch: „Die Abteilung für gefolterte Dichter“).