Berlin. Der Verteidigungsminister hat Ende 2023 unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheiratet. Seine neue Frau kommt auch aus der SPD.

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (63) soll nach Angaben der „Bild“-Zeitung geheiratet haben. Wie ein Sprecher des Ministeriums dem Blatt mitteilte, soll Pistorius zwischen den Jahren die Hochzeit mit seiner Partnerin Julia Schwanholz gefeiert haben – im Gegensatz zu anderen deutschen Ministern aber offensichtlich ohne öffentliches Aufsehen.

Dass Pistorius und Schwanholz, die ebenfalls in der SPD ist, ein Paar sind, war 2023 publik geworden. Die 20 Jahre jüngere Politikwissenschaftlerin trat 2017 in die Partei ein. In der Folge engagierte sie sich als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Osnabrück, Pistorius‘ Heimat. Deshalb moderierte Schwanholz dort sogar eine Podiums-Diskussion mit dem Minister.

Boris Pistorius: Schwanholz nicht die erste Liebe aus der SPD

Boris Pistorius (SPD), damals Innenminister von Niedersachsen, und seine Ex-Freundin Doris Schröder-Köpf tanzen 2018 im Hotel Adlon. © Jens Kalaene/dpa | Unbekannt

Unabhängig von ihren Parteitätigkeiten ist Schwanholz Politikwissenschaftlerin und Akademische Rätin an der Universität Duisburg-Essen. Und nun die neue Frau an der Seite des Chefs der Bundeswehr. Boris Pistorius hat sich noch nicht zu seiner geheimen Hochzeit geäußert. Er tritt aber seit Anfang des Jahres auf öffentlichen Veranstaltungen mit Ring am Finger auf.

Pistorius war schon einmal SPD-intern verliebt. Die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder ist auch die Ex-Freundin von Boris Pistorius. Mit Doris Schröder-Köpf war der damalige Innenminister von Niedersachsen bis zur Trennung 2022 mehrere Jahre liiert.

