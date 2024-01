Berlin. Caro Cult ist im neuen Köln-„Tatort“ zu sehen. Wie sie sich als Frau beweisen musste und wie sie mit toxischer Männlichkeit umgeht.

Caro Cult gehört zu den Gesichtern, die in der deutschen Film- und Fernsehbranche in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen könnten. Die 29-Jährige, die ihren bürgerlichen Namen geheim hält, wurde mit der Komödie „High Society“ bekannt, trat unter anderem in „Babylon Berlin“ auf und ist nun am 14. Januar im nächsten Köln-„Tatort“ (um 20.15 Uhr in der ARD) zu sehen. Doch auch wenn sie sich ihre Erfolge gegen manche Widerstände hart erarbeitet hat, so ist sie nicht ausschließlich auf die Schauspielkarriere fixiert. In ihren Zukunftsträumen spielen unter anderem viele Tiere eine Rolle.